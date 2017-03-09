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Adana'da 17 kişilik servisten 48 öğrenci çıktı

Adana'da trafik kontrolünde durdurulan bir öğrenci servisinde 48 öğrencinin olduğu gören polis, şoföre 3 bin lira ceza yazdı.

09.03.2017 - 14:49
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adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler özellikle okullara yakın yollarda trafik denetlemesi yaptı. Ekipler, öğrenci servislerini durdurup ehliyet, ruhsat ve kemer gibi konularda kontrol yaptı.

POLİS ÖĞRENCİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Trafik polisleri bir kadının kullandığı öğrenci servisini de durdurup kontrol etmek istedi. Polis, balık istifi taşınan öğrencileri şoke oldu. Tam 48 öğrenci çıktı polis 17 yolcu kapasiteli öğrenci servisinde ayakta çok sayıda öğrenci olduğunu görünce öğrencileri aşağı indirip saymaya başladı.

Adana'da 17 kişilik servisten 48 öğrenci çıktı VİDEO

48 ÖĞRENCİ ÇIKTI

Servisten tam 48 öğrenci çıktı. Trafik polisleri de çevrede gelişmeleri izleyenler de gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

3 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Servisin sürücüsü kadına 'taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan' 3 bin lira ceza yazan polis, araç sahibinin öğrenci taşıma belgesinin iptali için de girişimde bulundu.

Adana'da 17 kişilik servisten 48 öğrenci çıktı

"HER ŞEY EŞİT PAYLAŞILSIN, SAYISI AZ OLSUN DEDİK"

Bu arada, servis aracının sürücüsü kadın, polisin yanına gelerek; herkese bu uygulamayı yapıp yapmadıklarını sordu. Trafik polisi de yan tarafta kontrol ettikleri araçları gösterdi. Kadın sürücü, "Elle gelen düğün bayram. Biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyoruz ama yapamadık. Her şey eşit paylaşılsın, sayısı az olsun dedik. Ama yapmadılar.” dedi.

Geçtiğimiz ocak ayından Sivas'ta 17 kişilik servisten de 42 öğrenci çıkmıştı.

Adana'da 17 kişilik servisten 48 öğrenci çıktı

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