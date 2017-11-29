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Adana'da 2 dolandırıcı tutuklandı

"Zarf içinde para buldum, paylaşalım" diyerek oyuna getirdikleri kişileri dolandıran 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 29.11.2017 - 10:31..
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Adana'da 2 dolandırıcı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda S.B'nin (60), yanına gelen iki kişi tarafından 500 lira dolandırıldığı şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Şüphelilerin eşkal bilgilerini alan ekipler, olayın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, zanlıların daha önce de dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan R.A. (54) ve K.A. (51) olduğunu tespit etti.

Zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, R.A. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, zanlılardan K.A'nın, önceden gazete parçalarını yerleştirdikleri ve üzerine bir miktar gerçek para koydukları zarfı bulmuş gibi yaparak S.B'yi parayı paylaşma teklifiyle ara sokağa götürdüğünü belirledi.

"PARAMI DÜŞÜRDÜM, SİZ ALDINIZ PARAMI"

Ekipler, S.B'nin sokağa girdiği sırada diğer zanlı R.A'nın gelip "Paramı düşürdüm. Siz aldınız paramı" diyerek yaşlı adamın cebini kontrol ettiğini ve bu sırada el çabukluğuyla 500 lirasını aldığını, yerine ise gazete parçaları bulunan zarfı koyduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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