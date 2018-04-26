taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.401
USD
4,0857
EURO
4,9785
ALTIN
173,89
PETR
74,4200

Adana'da 2 yaşındaki çocuk sokakta gezerken bulundu

Adana'da ailesinden habersiz sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuk, bir kişinin fark etmesi sonucu polisler tarafından yakınlarına teslim edildi.

AA | 26.04.2018 - 06:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apart otel görevlisi hava almak için iş yerinin dışına çıktığında yol ortasında küçük yaşta çocuk görünce durumu polise bildirdi.

Adana'da 2 yaşındaki çocuk sokakta gezerken bulundu

Adana'da 2 yaşındaki çocuk sokakta gezerken bulundu VİDEO

KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE SOKAĞA ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, görevlilerce otel lobisine alınan çocuğun yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Çocuğun yakınlarının, bulunduğu yerin arka sokağındaki apartmanda oturduğunu tespit eden ekipler durumu ailesine iletti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 2 yaşındaki Asım Erdoğan'ın bir binanın zemin katında annesiyle yaşadığı ve evin açık kapısından çıktığı anlaşıldı.

İncelemelerin ardından çocuk, annesine teslim edildi.

Adana'da 2 yaşındaki çocuk sokakta gezerken bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adana'da darp edilmiş bir genç bulundu
Adana'da bir apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 25 yaralı
İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı.
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca Kızılcahamamlı çiftçilere tohum desteği sağlandı.
Fatih'te sürücüyü öldüren gaspçı yakalandı
Fatih'te dün gece gasp etmek istediği otomobilin sürücüsünü öldüren gaspçı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

14
YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

YPG'nin Suriye'deki mühimmat deposu vuruldu

44
Stylianides:

Stylianides: "Türkiye'ye yardım etmeliyiz"

16
Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

Yunanistan AB'nin en borçlu ülkesi

17
Akın Atalay tahliye edildi

Akın Atalay tahliye edildi

25
Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

Game of Thrones'ta oyunculara ceza sözleşmesi

8
Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM