Adana’da 20 araç birbirine girdi

Kaza, TEM otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde meydana geldi. Havanın bozuk olması, kar yağışının şiddetinin artmasıyla otoyolun buzlanması sonucun 20’in üzerinde araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta mahsur kalan sürücüler, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla, Adana ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıları durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zincirleme kaza nedeniyle, TEM otoyolu trafiğe kapandı. Otoyolu trafiğe kapanmasıyla kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin, 3 saatlik çalışması sonunca otoyol trafiğe açıldı.

Öte yandan, İHH İnsanı Yardım Vakfı aracı, Nevşehir’den Halep’e yardım amaçlı yük götürürken zincirleme kazaya karıştı.

TOKATTA KAZA: 1 ÖLÜ 6 YARALI

Uluslararası D-100 karayolunda Iğdır’dan İstanbul’a seyir halinde olan Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü Reşadiye ilçesi girişindeki kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Yasin Duran Esin idaresindeki 58 BJ 105 plakalı özel bir firmaya ait elektrik bakım arıza aracı ile çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonette bulunan Gökhan Yılmaz ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise bir dinlenme tesisinde başka bir yolcu otobüsü gelene kadar beklemeye alındı.