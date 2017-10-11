Adana'da 20 hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı

Beyin üzerinde antideprasan etkisi yaratarak daha mutlu olmamızı sağlayacak bir şey tespit edildi.

Her şartta mutlu olmanızı sağlayacak tek şey

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Yolda bulduğu 10 bin lirayı polise veren Bursalı

İnegöl'de bir dükkanın önünde 10 bin lira bulan Ümit Yazıcı, polise teslim ederek örnek bir davranışta bulundu.