Adana'da 20 hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı iş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının çeşitli suçlardan kaydı bulunan Savaş Çekiç olduğunu tespit etti.
TELEFON SATARKEN YAKALADILAR
Zanlının olayı gerçekleştirebileceği yerlerde önlem alan ekipler, Çekiç'i Çınarlı Mahallesi'nde bir iş yerinden cep telefonu çalmaya çalıştığı sırada yakaladı.
FOTOĞRAF: Hırsızlık zanlısı kameraları görünce utanarak yüzünü saklamaya çalıştı.
20 AYRI HIRSIZLIK OLAYI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 20 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.
Savaş Çekiç'in bir giyim mağazasından masa üzerinde duran cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.