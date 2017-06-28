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Adana'da 27 yaşındaki adam ölü bulundu

Adana'da bir kafede müdürlük yapan 27 yaşındaki Mehmet Altuğ, evinde ölü bulundu.

28.06.2017 - 08:40
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Adana'da 27 yaşındaki adam ölü bulundu

Olay, saat 02:00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63007 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

ARKADAŞI ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİ

Gece eve gelen Ahmet Mücahit Bülbül, anahtarla kapıyı açmak istedi ancak başarılı olamadı. Kapının sürgüsünün çekili olduğunu fark eden Bülbül, ev arkadaşı Mehmet Altundağ'ın içeride olduğunu düşünüp kendisini telefonla aradı. Bülbül, defalarca aramasına rağmen Altundağ'ın cevap vermemesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri giren Bülbül, ev arkadaşı Altundağ'ın yerde hareketsiz şekilde yattığı görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Altundağ'ın öldüğü belirlendi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Sağlık ekibinin çağrısı üzerine olay yerine sevk edilen polislerin yaptığı incelemede, Altundağ'ın cesedi üzerinde darp ve yara izine rastlanmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Adana'da bir kafeler zincirinin şubesinde müdürlük yaptığı öğrenilen Altundağ'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da 27 yaşındaki adam ölü bulundu

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