Adana'da 3 evi 14 farklı kişiye kiraladılar

Adana'da Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 14 kişi, internet sitesi üzerinden ulaştıkları emlakçıların ev kiralama bahanesiyle kaparo alarak kendilerini dolandırdığı söyledi.
POLİS MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, internetteki şüpheli kiralık ev ilanlarını izlemeye aldı. İlhan K. ve Gökhan Ü.'nün telefon numaralarına ulaşan polis, ev kiralamak istediğini söyledi.
50 BİN LİRALIK VURGUN
Polis, buluşma yerine gelen İlhan K. ve Gökhan Ü.'yü gözaltına aldı. Polis, 2 şüpheliyi 14 kişiyi kaparo adı altında 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk etti.
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