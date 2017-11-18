Adana'da 3 evi 14 farklı kişiye kiraladılar

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1 Banka şubesine sandalye bacağıyla saldırdı Taksim Meydanı'nda banka şubesine sandalye bacağıyla saldıran kişi polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

2 İkinci el araçta 'kilometre' oyununa son İkinci el araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler, PTT’nin HGS ve PTTBank mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

3 İbadi'ye benzeyen Erbilli Irak Başbakanı İbadi'ye benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Şeyh Nureddin İsmail, halkın kendisiyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

4 Toplu taşımada haksız kazanç elde edenlere ceza Metro ve metrobüs duraklarında başkasının yerine kart basarak, haksız kazanç elde eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

5 Madenlerde 'Risk Analizi' dönemi başladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güvenlik riski olan bin 780 madende faaliyeti durdurdu.

6 130 bin liralık telefon dolandırıcılığında karar çıktı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, telefon dolandırıcısına 12 yıl hapis ve 390 bin lira adli para cezası verdi.