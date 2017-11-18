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Adana'da 3 evi 14 farklı kişiye kiraladılar

Kentte emlakçılık yapan İlhan K. ile Gökhan Ü., kapora adı altında 14 kişiyi dolandırdı.

18.11.2017 - 11:51
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Adana'da Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 14 kişi, internet sitesi üzerinden ulaştıkları emlakçıların ev kiralama bahanesiyle kaparo alarak kendilerini dolandırdığı söyledi.

POLİS MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, internetteki şüpheli kiralık ev ilanlarını izlemeye aldı. İlhan K. ve Gökhan Ü.'nün telefon numaralarına ulaşan polis, ev kiralamak istediğini söyledi.

Adana'da 3 evi 14 farklı kişiye kiraladılar

50 BİN LİRALIK VURGUN

Polis, buluşma yerine gelen İlhan K. ve Gökhan Ü.'yü gözaltına aldı. Polis, 2 şüpheliyi 14 kişiyi kaparo adı altında 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk etti.

Adana'da 3 evi 14 farklı kişiye kiraladılar

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Adana'da 3 evi 14 farklı kişiye kiraladılar

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