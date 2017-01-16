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Adana'da 3 kişi market soyup kayıplara karıştı

Adana'da, market görevlilerini pompalı tüfekle tehdit eden maskeli 3 kişi kasayı da alarak kayıplara karıştı.

16.01.2017 - 04:49
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Adana'da 3 kişi market soyup kayıplara karıştı

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir markete giden maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 kişi, görevlileri tehdit ederek kasaya yöneldi.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Zanlılar, bir miktar paranın bulunduğu kasayı yerinden söktükten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'da 3 kişi market soyup kayıplara karıştı

Eşkalleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin parmak izini belirlemek için iş yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da 3 kişi market soyup kayıplara karıştı

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