taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6012
EURO
3,8014
ALTIN
145,44
PETR
56,0000

Adana'da 3 otomobil kundaklandı

Adana'da kimliği belirsiz kişi yada kişiler, aynı sokakta park edilen 3 otomobili kundakladı.

27.02.2017 - 02:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da 3 otomobil kundaklandı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18071 Sokak'ta meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemiyen kişi yada kişiler, sokakta park halindeki 01 T 2389 plakalı ticari taksi, 01 CMR 75 plakalı hafif ticari araç ve 01 HN 350 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde döküp, ateşe verdi.

Adana'da 3 otomobil kundaklandı

KOVALAR VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİLER

Sokaktan gelen sesleri duyup dışarı çıkan araç sahipleri, otomobillerinin yandığını gördü. Bunun üzerine polise ve itfaiyeye haber veren araç sahipleri, daha sonra kovalar ve hortumlarla araçlarını söndürmeye çalıştı.

Sevk edilen itfaiye ekipleri araçları söndürürken, motor kısımları yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Otomobillerde inceleme yapan polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da 3 otomobil kundaklandı

Adana'da 3 otomobil kundaklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

163
ABD'den Rusya'ya Ukrayna kınaması

ABD'den Rusya'ya Ukrayna kınaması

9
Bakan geçerken ateş açan kişi gözaltına alındı

Bakan geçerken ateş açan kişi gözaltına alındı

3
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

3
Adana'da 3 otomobil kundaklandı

Adana'da 3 otomobil kundaklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM