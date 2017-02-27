Adana'da 3 otomobil kundaklandı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18071 Sokak'ta meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemiyen kişi yada kişiler, sokakta park halindeki 01 T 2389 plakalı ticari taksi, 01 CMR 75 plakalı hafif ticari araç ve 01 HN 350 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde döküp, ateşe verdi.

KOVALAR VE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİLER

Sokaktan gelen sesleri duyup dışarı çıkan araç sahipleri, otomobillerinin yandığını gördü. Bunun üzerine polise ve itfaiyeye haber veren araç sahipleri, daha sonra kovalar ve hortumlarla araçlarını söndürmeye çalıştı.

Sevk edilen itfaiye ekipleri araçları söndürürken, motor kısımları yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Otomobillerde inceleme yapan polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





