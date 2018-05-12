Adana'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Otomobiliyle eve gelen İslam D., aracını park etmek istedi. Aracıyla geri manevra yapan İslam D., bu sırada sokakta oynayan komşunun 3 yaşındaki oğlu Ali Ömer Taş'a çarptı.





OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Otomobilin altında kalan çocuk, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkartılarak yine aynı araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İslam D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Acı haberi duyup, hastaneye gelen baba Fuat Taş, sinir krizi geçirdi. Ayakta duramayan Taş'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Savcının incelemesinin ardından Ali Ömer Taş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



