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Adana'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusu İslam D.'nin otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA | 12.05.2018 - 23:58..
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Otomobiliyle eve gelen İslam D., aracını park etmek istedi. Aracıyla geri manevra yapan İslam D., bu sırada sokakta oynayan komşunun 3 yaşındaki oğlu Ali Ömer Taş'a çarptı.

Adana'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı


OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Otomobilin altında kalan çocuk, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkartılarak yine aynı araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Talihsiz çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İslam D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Acı haberi duyup, hastaneye gelen baba Fuat Taş, sinir krizi geçirdi. Ayakta duramayan Taş'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Savcının incelemesinin ardından Ali Ömer Taş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı


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