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Adana'da 4 kişi foseptik çukuruna düştü

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

25.06.2017 - 21:44
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Olay, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü.

YARDIMA KOŞANLAR DA ÇUKURA DÜŞTÜ

Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CENAZELER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Köylülerin de yardımıyla jandarma, foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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