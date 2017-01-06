Adana’da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza, saat 5.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi.
Muhammet Ali G. Yönetimindeki 01 HS 592 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle su birikintisine hızla girince aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 06 BC 0313 plakalı kamyona arkadan çarptı.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN KİŞİ ÇIKARILDI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan,, Yaren D., Murat P., Özgür Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Cankur ekipleri otomobilde sıkışan Özgür Ş.’yi kurtardı.
Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.