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Adana’da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızla giren otomobilin kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpmasıyla 4 kişi yaralandı.

DHA | 06.01.2017 - 08:19
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Adana’da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza, saat 5.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Muhammet Ali G. Yönetimindeki 01 HS 592 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle su birikintisine hızla girince aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 06 BC 0313 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Adana’da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

OTOMOBİLDE SIKIŞAN KİŞİ ÇIKARILDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan,, Yaren D., Murat P., Özgür Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Cankur ekipleri otomobilde sıkışan Özgür Ş.’yi kurtardı.
Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Adana’da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

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