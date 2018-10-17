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Adana'da 400 kilo at eti ele geçirildi

boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi.

İHA | 17.10.2018 - 05:54..
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Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polis ile beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerinin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.

Adana'da 400 kilo at eti ele geçirildi

KULLANILAN BIÇAKLAR İNCELENİYOR

Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Bulunan bıçakların üzerindeki park izlerinin tespit edilmesi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çalışma yaptı.

Adana'da 400 kilo at eti ele geçirildi

Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olay yerinde at etlerini taşımak için kullandığı tespit edilen at ve arabasına el konuldu.

Adana'da 400 kilo at eti ele geçirildi

Adana'da 400 kilo at eti ele geçirildi

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