taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0878
Euro
7.00095
Altın
1186.96
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.698

Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kozan ilçesinde meydana gelen depremde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.

AA | 10.10.2018 - 12:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.08'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Öte yandan ilçede, saat 10.33'te 3,6, 11.40'ta 3,5, 11.53'te de 3,7 şiddetinde sarsıntılar meydana geldi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından aldıkları ilk bilgilere göre ilçede olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

"KENTİMİZDE BİR SIKINTI GÖRÜNMÜYOR"

Her ihtimale karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü belirten Gürçam, "Şu anda kentimizde bir sıkıntı görünmüyor. Kolluk kuvvetlerimizden aldığımız bilgilere göre, ilçemizde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi..

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

235
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

334
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

147
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

53
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

64
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM