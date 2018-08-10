Adana'da 4220 paket kaçak sigara bulundu

Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4220 paket kaçak sigara ele geçirilirken ekipler tarafında da iki kişi gözaltına alındı.

4220 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında şüphelendikleri çekici ve bir otobüsü durdurularak arama yapıldı.

SORGUYA ALINDILAR

Yapılan aramalarda çekicide bin 100 paket, yolcu otobüsünde ise 3 bin 120 paket olmak üzere 4220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.



