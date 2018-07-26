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Adana'da 44 Suriyeli mülteci yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 3'ü kadın 44 Suriyeli yakalandı.

AA | 26.07.2018 - 01:17..
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Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda şüphelendikleri 2 minibüsü durduran polis ekipleri, minibüs içinde çok sayıda kaçak Suriyeli mülteci yakaladı.

Adana'da 44 Suriyeli mülteci yakalandı


İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEKLER

Araçtan indirilen Suriyelilerin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını tespit eden polis, 3’ü kadın 44 kişiyi parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürdü.

Kaçak mültecilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Adana'da 44 Suriyeli mülteci yakalandı VİDEO


Adana'da 44 Suriyeli mülteci yakalandı


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