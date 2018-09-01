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Adana'da 48 yaşında bir adam aracında ölü bulundu

Adana’da kullandığı otomobilin direksiyonu başında hayatını kaybeden 48 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu.

İHA | 01.09.2018 - 05:02..
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Saat 01:00 sularında Seyhan'da meydana gelen olayı Gökçeler Mahallesi sakinleri fark etti.

Adana'da 48 yaşında bir adam aracında ölü bulundu


OTOPSİSİ YAPILACAK

Mahallelli araç başında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kontrolleri sırasında şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin Hasan İlin (48) olduğunu belirledi.

Sonra ki incelemelerde İlin’in ölümü şüpheli olarak belirlendi. İlin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından İlin’in kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Adana'da 48 yaşında bir adam aracında ölü bulundu


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