Adana'da 5 DEAŞ gözaltısı

Volkwagenin ardından Mercedes Benz firmasının da emisyon değerlerinde oynama yaptığı öne sürüldü.

Bodrum'da tatil yapan Brezilyalı manken Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı ile karşılaştı.

Washington Bölgesi Metro İşletmeleri, tramvay ve metro duraklarına darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarını astırtmadı.

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BBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler

İstanbul'dan BBC canlı yayınına bağlanan Zeinab Badawi, Erdoğan'ın çok direkt bir tavrının olduğunu, hiç boş laf etmediğini ifade etti.