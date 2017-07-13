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Adana'da 5 DEAŞ gözaltısı

Operasyon kapsamında, Konya'da ölü ele geçirilen DEAŞ mensubu teröristlerle bağlantısı bulunabileceği iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

13.07.2017 - 08:01
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Adana'da 5 DEAŞ gözaltısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Konya'nın merkez Meram ilçesinde DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin Adana'da irtibatlı olabileceği değerlendirilen Meydan Grubu adı altında faaliyet gösterdiği iddiasıyla 10 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sokak başlarında uzun namlulu silah ve zırhlı araçla güvenlik önlemi alan ekipler, bazı binalara kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

5 FİRARİ VAR

Ekipler, girilen bölgelerde evlerin içi ve bahçelerinde kapsamlı arama yaptı.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, firari 5 kişinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştı.

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