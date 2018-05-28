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Adana'da 5 yaşındaki çocuk kazada can verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yola çıkan 5 yaşındaki Murat D.'ye araba çarptı. Minik Murat kaza sonrası hayatını kaybetti.

İHA | 28.05.2018 - 03:52..
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Celal T., Ceyhan'daki D-400 kara yoluna çıkan Murat D.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan minik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'da 5 yaşındaki çocuk kazada can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpamanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirtirken, otomobil sürücüsü Celal T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Küçük çocuğun cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morgunda nöbetçi savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da 5 yaşındaki çocuk kazada can verdi

Adana'da 5 yaşındaki çocuk kazada can verdi


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