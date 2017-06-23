Adana'da 500 polisle terör operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Özel harekat ekiplerinin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldığı çalışmalarda, ekipler bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 500 polis görev aldı.

31 GÖZALTI

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yaptığı ileri sürülen aralarında kadınların da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.