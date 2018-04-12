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Adana'da 6 FETÖ'cü yönetici yakalandı

Adana'da yapılan FETÖ operasyonunda, örgütün üst düzey yöneticileri arasında olduğu belirtilen 6 kişi yakalandı.

AA | 12.04.2018 - 02:16..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün Adana'daki gaybubet evi olarak bilinen hücre evine operasyon düzenlendi. Seyhan'da yapılan baskında 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 6 FETÖ'cü yönetici yakalandı

1,5 YILDIR ARANIYORLARDI

Gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 1,5 yıldır arandıkları ve örgütte üst düzey yönetici konumunda oldukları iddia edildi.

Zanlıların yakalandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaport ile çok miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin eve girdiği sırada zanlılardan birinin binanın hemen yanındaki inşaat alanına bir cep telefonu attığı iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da 6 FETÖ'cü yönetici yakalandı

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