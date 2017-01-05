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Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

Merkez Yüreğir ilçesindeki Çukurova Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya 600 polis katıldı.

İHA | 05.01.2017 - 12:47
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Özel Harekat Şubesi'ne bağlı timler tarafından desteklenen uygulamada görevli polisler, Anadolu, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Başak Mahallelerinden geçen caddeye, farklı yönlerden girdi.

Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

600 POLİSLE OPERASYON

Hareket kabiliyeti yüksek olan motosikletli Yunus, Güven ve Narkotimlerden oluşan polisler, cadde üzerindeki işyerlerine girerken, Özel Tim'e bağlı keskin nişancılar ise sokakların köşe başları ve kritik noktalarda güvenliği sağladı.

Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şok baskınlarla kahvehane, internet kafe ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak aranan 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

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