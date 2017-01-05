Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

Özel Harekat Şubesi'ne bağlı timler tarafından desteklenen uygulamada görevli polisler, Anadolu, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Başak Mahallelerinden geçen caddeye, farklı yönlerden girdi.
600 POLİSLE OPERASYON
Hareket kabiliyeti yüksek olan motosikletli Yunus, Güven ve Narkotimlerden oluşan polisler, cadde üzerindeki işyerlerine girerken, Özel Tim'e bağlı keskin nişancılar ise sokakların köşe başları ve kritik noktalarda güvenliği sağladı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şok baskınlarla kahvehane, internet kafe ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak aranan 6 kişi gözaltına alındı.