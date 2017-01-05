Adana'da 600 polisle huzur operasyonu

CHP Genel Merkezinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken polis ve özel güvenlik sayısı da artırıldı.

Fikret Orman: Eto'o ile ilgilenmiyoruz desem yalan olur

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Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Amberin Zaman'ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti..