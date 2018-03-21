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Adana'da 65 yaşındaki adamın minibüste yaşam mücadelesi

Adana'da 65 yaşındaki Mehmet Türk, kimsesi ve evi de olmadığı için bir minibüsü kendine mesken etti.

İHA | 21.03.2018 - 10:14..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde minibüste yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Türk görenlerin yüreğini sızlatıyor.

HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

10 yıldır sokaklarda yaşayan Türk, daha önce harabe evlerde betonun üzerine serdiği kilimde yattı. Son günlerde ise atıl durumdaki bir minibüste yaşayan Türk, çevredeki esnafın yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

Adana'da 65 yaşındaki adamın minibüste yaşam mücadelesi

"MECBUR OLDUĞUM İÇİN BURADA YAŞIYORUM"

Mehmet Türk mecbur olduğu için minibüste yaşadığını belirterek, "Artık burada yaşamaya alıştım. Kimsem olmadığı için buradayım zor oluyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

Yaşadığı olaylardan dolayı güçlükle konuşabilen Türk, geçtiğimiz günlerde düşme sonucu yüzünü de yaraladı. Türk, şimdi kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Adana'da 65 yaşındaki adamın minibüste yaşam mücadelesi

Adana'da 65 yaşındaki adamın minibüste yaşam mücadelesi

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