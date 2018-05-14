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Adana'da 7 kadını evlilik vaadiyle dolandırdı

Adana’da, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 7 kadını evlilik vaadiyle dolandırmaktan 37 yıl 6 ay hapis cezası alan firari yakalandı.

İHA | 14.05.2018 - 10:16..
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Adana'da yaşayan Ramazan Ç. hakkında, 7 ayrı kadına kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp onları evlilik vaadiyle dolandırmaktan dava açıldı.

37  YIL 6 HAPİS VERİLDİ

Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ramazan Ç., 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararından sonra şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

EVİNDE YAKALANDI

Polis, şahsın merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi’ndeki yaşadığı evi tespit etti. Ramazan Ç., evden çıktıktan sonra kaldırımda yürürken yakalandı.
Ramazan Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Adana'da 7 kadını evlilik vaadiyle dolandırdı

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