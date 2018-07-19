taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,7957
EURO
5,5919
ALTIN
189,39
PETR
72,9500

Adana'da 8 işçi gazdan zehirlendi

Adana'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında kaynağı ve cinsi bilinmeyen gaz nedeniyle 8 işçi zehirlendi.

DHA | 19.07.2018 - 01:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler hastaneye kaldırılırken, ekipler gazın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.

İŞÇİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında çalışanlar, iddiaya göre saat 20.00 sıralarında kötü bir koku hissetmeye başladı.

Fabrikada gaz sızıntısı olabileceğini düşünen işçiler, 112 Acil servis ve itfaiyeyi arayarak, durumu bildirdi. Bu sırada fabrika içinde bulunan 8 işçi gazdan etkilenip, nefes almakta zorluk çekmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, kokudan etkilenen 8 işçiyi fabrikanın dışına taşıdı. Zehirlenme şüphesiyle işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana'da 8 işçi gazdan zehirlendi

Adana'da 8 işçi gazdan zehirlendi VİDEO


METAN GAZINA RASTLANILDI

Fabrikada özel cihazlarla ölçüm yapan AFAD ekipleri, az miktarda metan gazına rastladı.

Gazın fabrikadan kaynaklı olmadığını belirleyen ekipler, zehirlenmeye tespit edilen metan gazının mı yoksa başka bir maddeden mi kaynaklandığının belirlenmesi için araştırmalarını sürdürüyor. Hastanelerde tedavisi devam eden 8 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adana'da 8 işçi gazdan zehirlendi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL bitti

OHAL bitti

79
Inna Harbiye'de konser verdi

Inna Harbiye'de konser verdi

14
3 askeri hakim görevden alındı

3 askeri hakim görevden alındı

6
Bursa'da emniyet maganda damadı arıyor

Bursa'da emniyet maganda damadı arıyor

1
Kerkük'te 4 ses bombası patladı: 10 yaralı

Kerkük'te 4 ses bombası patladı: 10 yaralı

1
Adana'da 8 işçi gazdan zehirlendi

Adana'da 8 işçi gazdan zehirlendi

0
Mehmetçik Hakkari'de PKK mağaralarına girdi

Mehmetçik Hakkari'de PKK mağaralarına girdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM