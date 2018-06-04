taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5970
EURO
5,3796
ALTIN
191,15
PETR
75,4100

Adana'da 80 bin liralık buğday parasını çaldılar

Adana'da sattığı buğdaylardan kazandığı 80 bin lirayı kamyonetine bırakan 53 yaşındaki Resul Kar'ın birikimi çalındı.

DHA | 04.06.2018 - 21:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, sattığı buğdayların parasını almak için arkadaşı Hamza Cebe'nin kullandığı 01 BC 527 plakalı kamyonetle bankaya gelen Resul Kara, 130 binlara çekti.

80 BİN LİRASI ÇALINDI

Paranın 50 bin lirasını üzerine alan Kar, 80 bin lirasını ise çanta içerisinde arkadaşının kamyonetine bıraktı. Daha sonra alışveriş yapmak için Karataş Yolu üzerindeki bir markete giden Kar ve Cebe, çantayı kamyonette bırakıp, araçtan indi. Markette yaptıkları alışverişin ardından araca yönelen Kar ve Cebe, kamyonetin şoför kapısının camının kırıldığını gördü. Bunun üzerine kamyonetin içine bakan iki arkadaş, 80 bin liranın bulunduğu çantanın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Adana'da 80 bin liralık buğday parasını çaldılar

İŞÇİLERİN MAAŞLARI DA ARABADAYDI

Olay yerine sevk edilen polisler araçta inceleme yaparken, Kar'ın arkadaşı Hamza Cebe ise çalınan paranın yanlarında çalışan işçilerin maaşları olduğunu söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızların hafif ticari bir araçla kamyonetin yanına park ettiğini, kısa sürede camı kırıp çantayı aldıktan sonra kayıplara karıştıklarını belirledi. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da 80 bin liralık buğday parasını çaldılar



Adana'da 80 bin liralık buğday parasını çaldılar




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

297
Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi

173
CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

CHP'li vekilin İnce'yle seçim selfiesi

204
Meral Akşener'in gülümseten anları

Meral Akşener'in gülümseten anları

644
Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı

Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı

79
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

128
HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu

HDP'liler Tunceli'de mangal partisinde buluştu

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM