Adana'da 80 bin liralık buğday parasını çaldılar

Saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, sattığı buğdayların parasını almak için arkadaşı Hamza Cebe'nin kullandığı 01 BC 527 plakalı kamyonetle bankaya gelen Resul Kara, 130 binlara çekti.

80 BİN LİRASI ÇALINDI

Paranın 50 bin lirasını üzerine alan Kar, 80 bin lirasını ise çanta içerisinde arkadaşının kamyonetine bıraktı. Daha sonra alışveriş yapmak için Karataş Yolu üzerindeki bir markete giden Kar ve Cebe, çantayı kamyonette bırakıp, araçtan indi. Markette yaptıkları alışverişin ardından araca yönelen Kar ve Cebe, kamyonetin şoför kapısının camının kırıldığını gördü. Bunun üzerine kamyonetin içine bakan iki arkadaş, 80 bin liranın bulunduğu çantanın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İŞÇİLERİN MAAŞLARI DA ARABADAYDI

Olay yerine sevk edilen polisler araçta inceleme yaparken, Kar'ın arkadaşı Hamza Cebe ise çalınan paranın yanlarında çalışan işçilerin maaşları olduğunu söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızların hafif ticari bir araçla kamyonetin yanına park ettiğini, kısa sürede camı kırıp çantayı aldıktan sonra kayıplara karıştıklarını belirledi. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.