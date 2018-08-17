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Adana'da 9,5 kilo eroin ele geçirdi

Adana'da alınan istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri odunluklar arasında 9,5 kilo eroin buldu.

İHA | 17.08.2018 - 09:58..
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Adana’da polis ekipleri, bir istihbaratı değerlendirmesi üzerine baskın yaptığı mahallede odunlukların arasına gizlenmiş 9. Yapılan aramada odunluklar arasında çanta bulan ekipler, çantayı açınca içinde gizlenmiş 19 ayrı pakette 9 kilo 530 gram eroin ele geçirdi.

Adana'da 9,5 kilo eroin ele geçirdi

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Zanlının abisi R.K sorgusunda  "Uyuşturucudan haberim yoktu. Oraya kim koydu bilmiyorum" ifadelerini kullandığı sırada, kardeşi A.K. ise emniyete gelerek teslim oldu. A.K. emniyetteki ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu, ağabeyinin ise olaydan haberinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabey R.K. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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