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Adana'da 94 yıl hapis cezası olan seri katil yakalandı

Elazığ'da 6 kişiyi öldüren, 7 ayrı suçtan 94 yıl hapis cezasıyla aranana Adem Bozkurt, Adana Şehir Hastanesi'nde gözaltına alındı.

DHA | 24.11.2017 - 10:38
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Elazığ'da 2008'de 1'i çocuk 6 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Adem Bozkurt, 'adam öldürme', 'bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme', 'canavarca hisle eziyet ederek adam öldürme', 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak olan çocuğu öldürme', 'kan güderek adam öldürme', 'ruhsatsız silah ve mermi alma, taşıma ve bulundurma', 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarının şüphelisi olarak tutuklanıp Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.

94 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

5 yıl cezaevinde yatan Bozkurt, tutukluluk süresi dolduğu için tutuksuz yargılanmak üzere 2013'te tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra Bozkurt'un hakkındaki suçlamalar kesinleşti.

Seri cinayetleri işleği ortaya çıkan Bozkurt'a 94 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Bunun üzerine katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da 94 yıl hapis cezası olan seri katil yakalandı

ÖZEL EKİP KURULDU

Bozkurt, polisin kendini aradığını, işlediği suçlarının ortaya çıktığını öğrenince 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirip hiçbir yakınıyla görüşmedi.

İhtiyaçlarını günlük işlerde karşılayarak gideren katil zanlısı, son olarak bulunduğu Diyarbakır'da iken eşinin hasta olduğunu Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü öğrendi.

Bozkurt'un yakın akrabalarını ve ailesini takibe alan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip kurarak, hastane çevresinde 2 ay bekledi.

Adana'da 94 yıl hapis cezası olan seri katil yakalandı

ACİL SERVİSTE YAKALANDI

Dün sabah saatlerinde eşini ziyaret etmek için hastaneye gelen zanlı, polisler tarafından acil servis girince yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından, Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Sağlık kontrolüne çelik yelekle çıkarılan firari katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 94 yıl hapis cezası olan seri katil yakalandı

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