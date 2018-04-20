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Adana'da ahır yandı; hayvanlar kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın bir evin ahır bölümüne sıçradı.

İHA | 20.04.2018 - 02:13..
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Kozan'daki bir ahırda çıkan yangın güçlükle söndürülürken, yangında ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı.

Adana'da ahır yandı; hayvanlar kurtarıldı

HAYVANLAR KURTARILDI

Anayol kenarında bulunan bir evin ahır kısmının yanındaki çalılık birikintisinde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Yangını fark eden Muammer Ak isimli evin komşusu ise ahırda bulunan hayvanları son anda kurtardıklarını söyledi.

Yangını fark eden Ak, "Evimde otururken birden bir benzin kokusu geldi ve ardından patlama sesi duydum. Duyar duymaz dışarı çıktım ve komşumuzun evinin ahır kısmında bulunan çalılıklarda yangın çıktığını fark ettim. Birden alevler büyüdü. Hemen itfaiyeye haber verdik ve yangına hortum tutmaya başladık. O arada ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da yangın büyümeden önce tahliye ettik. İtfaiye ekipleri de yangını güçlükle söndürdüler" dedi.

Adana'da ahır yandı; hayvanlar kurtarıldı

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