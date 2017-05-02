Adana'da alacak verecek meselesinde kan aktı

İşleri bozulan Duran A., arkadaşı Mehmet Emin Güzhan’den 5 bin lira borç aldı. Ödeme günü geldiğinde parayı denkleştiremeyen Duran A., Güzhan’den ek süre istedi. M.E.G.'de, "Ya parayı ödersin, ya da karın benim olur" diye tehdit etti.

"SEN ARTIK BENİMSİN. KOCAN BİR ŞEY DİYEMEZ"

Akşam saatlerinde kuyumcudan yüzük alan M.E.G, D.A.’nın işyerine geldi. D.A. ile eşi Z.A., terzide çalışırken içeriye giren G., 2 çocuk annesi kadına, cebinden çıkardığı yüzüğü uzattı. D.A.’nın gözleri önünde, Z.A.’ya birlikte olmayı teklif eden M.E.G., "Sen artık benimsin. Kocan bir şey diyemez." dedi.

KADININ PARMAKLARI KESİLDİ

Taciz üzerine öfkeye kapılan D.A., tezgah üzerinde duran bıçağı alıp, M.E.G'ye saldırdı. D.A., bıçak darbeleri ile G.'yi yaraladı. Eşinin cinayet işlemesini engellemek isteyen Z.A. araya girdi. Arbede sırasında Z.A. da kolundan yaralandı, genç kadının parmakları kesildi.

Can havliyle işyerinden kaçan M.E.G., kendi aracıyla Özel Başkent Üniversitesi Yüreğir Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hayati tehlikesi bulunmayan M.E.G, tedavi altına alındı. Hafif yaralı olan Z.A., ambulansla Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, D.A. gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde M.E.G’nin eşini taciz ettiğini ileri süren D.A., "Borcum vardı, ödeyemedim, süre istedim. Bana, ’Artık karın benim, ona istediğimi yaparım’ diye beni tehdit etti. Akşam da işyerime geldi, benim yanımda karıma yüzük uzatıp, elle taciz etmeye başladı. Dayanamayıp bıçakladım." diye ifade verdi.

Polis, yaralama olayı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.