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Adana'da alkol kavgası: 4 yaralı

Kahvehanenin önünde alkol alındığı gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi, av tüfeği ve darp sonucu yaralandı.

22.05.2017 - 04:02
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Merkez Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cem Z.'ye ait kahvehane önende alkol alındığı gerekçesiyle bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Cem Z. ve mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Adana'da alkol kavgası: 4 yaralı

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Cem Z., kahvehanenin üst katındaki evine çıkarak kalabalığa av tüfeğiyle ateş açtı. Cem Z.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Sezgin K. (24), Fırat Y. (37), Suat B. (64), mahalleliler tarafından kentteki çeşitle hastanelere götürüldü.

Adana'da alkol kavgası: 4 yaralı

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kolundan yaralanan Cem Z. ise polis tarafından olayda kullandığı öne sürülen av tüfeğiyle yakalandı. Cem Z. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da alkol kavgası: 4 yaralı

Adana'da alkol kavgası: 4 yaralı

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