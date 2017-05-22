Adana'da alkol kavgası: 4 yaralı

Merkez Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cem Z.'ye ait kahvehane önende alkol alındığı gerekçesiyle bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Cem Z. ve mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Cem Z., kahvehanenin üst katındaki evine çıkarak kalabalığa av tüfeğiyle ateş açtı. Cem Z.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Sezgin K. (24), Fırat Y. (37), Suat B. (64), mahalleliler tarafından kentteki çeşitle hastanelere götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kolundan yaralanan Cem Z. ise polis tarafından olayda kullandığı öne sürülen av tüfeğiyle yakalandı. Cem Z. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.







