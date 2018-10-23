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Adana'da alkollü bir kişi yanlışlıkla evini yaktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde alkollü bir kişi, ayrıldığı eşinin fotoğrafını ateşe verirken evinde yangın çıkardı.

AA | 23.10.2018 - 08:53..
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Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut S., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı. Alkollü olduğu gece eski eşinin fotoğrafını yakmak istedi, faciadan dönüldü.

Adana'da alkollü bir kişi yanlışlıkla evini yaktı

Adana'da alkollü bir kişi yanlışlıkla evini yaktı VİDEO


YARALANAN OLMADI

Psikolojik sorunlar yaşayan Mesut S., evinde alkol aldığı sırada ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakmaya çalıştı.

Mesut S.'nin yangın çıkarması üzerine evde bulunan annesi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen alevleri söndürdü.

Adana'da alkollü bir kişi yanlışlıkla evini yaktı

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