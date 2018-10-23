Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut S., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı. Alkollü olduğu gece eski eşinin fotoğrafını yakmak istedi, faciadan dönüldü.
Adana'da alkollü bir kişi yanlışlıkla evini yaktı VİDEO
YARALANAN OLMADI
Psikolojik sorunlar yaşayan Mesut S., evinde alkol aldığı sırada ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakmaya çalıştı.
Mesut S.'nin yangın çıkarması üzerine evde bulunan annesi ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede büyüyen alevleri söndürdü.