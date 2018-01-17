Adana'da alkollü şahıs araçların camlarını kırdı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 03:40 sıralarında meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

OLAYI NÖBET TUTAN ASKERLER FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen bir şahıs yol üzerinde bulunan parke taşlarını alarak, 3 aracın camını kırdı. Askeri lojmanların bulunduğu sokakta olan olayda, nöbet tutan bir asker durumu fark edip polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı çok uzaklaşmadan yakaladı. Şahıs, sorgulanmak üzere Akıncılar polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



