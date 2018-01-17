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Adana'da alkollü şahıs araçların camlarını kırdı

Adana'da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi park halindeki 3 aracın camını parke taşıyla kırdı.

İHA | 17.01.2018 - 05:52..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 03:40 sıralarında meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Adana'da alkollü şahıs araçların camlarını kırdı

OLAYI NÖBET TUTAN ASKERLER FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen bir şahıs yol üzerinde bulunan parke taşlarını alarak, 3 aracın camını kırdı. Askeri lojmanların bulunduğu sokakta olan olayda, nöbet tutan bir asker durumu fark edip polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı çok uzaklaşmadan yakaladı. Şahıs, sorgulanmak üzere Akıncılar polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da alkollü şahıs araçların camlarını kırdı

Adana'da alkollü şahıs araçların camlarını kırdı


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