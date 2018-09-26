Adana'da alkollü sürücü şarampole devrildi

Saat 03:00 sularında seyir halinde olan Güven Özdemir, Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi civarında aracının kontrolünü kaybetti. Özdemir ve kız arkadaşı şarampole devrilen araçtan yaralı olarak çıkartıldı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Güven Özdemir kullandığı 01 AFG 18 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Özdemir ile yanında bulunan arkadaşı Özge Avan’ı araç içerisinden çıkardı. Yaralılar ambulansla Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü Özdemir’in yasal alkol promilini aştığı tespit edilip, ehliyetine el konuldu.
Alkollü sürücü otomobiliyle şarampole devrildi: 2 yaralı VİDEO