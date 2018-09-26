Adana'da alkollü sürücü şarampole devrildi

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı imam nikahlı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

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Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi.