Adana'da alkollü sürücü takla attı

Bilim insanları, vücudun kanserli hücreleri "yemesini ve yok etmesini" sağlayan özel bir ilaç üretti.

Kanser tedavisi için yeni bir ilaç geliştiriliyor

Otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirince takla atan ve araçta sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak kurtarıldı.

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Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Seçim sonrası yapılan ankette, CHP'nin yoksul kesimlere ulaşamadığı için kaybettiği bir kez daha tespit edildi.