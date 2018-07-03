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Adana'da alkollü sürücü takla attı

Otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirince takla atan ve araçta sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak kurtarıldı.

İHA | 03.07.2018 - 07:07..
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Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Tunahan İ. kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana'da alkollü sürücü takla attı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yolcu konumundaki Mühittin G.’yi kurtardı. Mühittin G. ambulans hastaneye kaldırırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri sürücü Tunahan İ.’ye alkol testi yaptı. Tunahan T.’de 0.86 promil alkol çıkarken ehliyetine el konuldu.

Adana'da alkollü sürücü takla attı

Adana'da alkollü sürücü takla attı

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