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Adana'da apartman dairesinde cesetler bulundu

Adana'da bir apartman dairesinde silahla öldürülen 6 kişinin cesedi bulundu.

03.05.2017 - 21:11
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Adana'da apartman dairesinde cesetler bulundu

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartman dairesinden gelen silah sesleri üzerine, komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZ İSTEME TARTIŞMASI İDDİASI

Daireye giren polis, 1'i kadın 6 kişinin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı. Cinayetlerin işlendiği dairede 40 yaşlarında bir kişinin oturduğu ve kız istemek için ailesini çağırdığı öne sürüldü.

EV SAHİBİ ARANIYOR

Olayın aile içerisinde kız isteme yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı yönünde araştırma yapan polis, ev sahibi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da apartman dairesinde cesetler bulundu

Ayrıntılar gelecek...

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