taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5873
Euro
6.32905
Altın
1214.865
Borsa
89528.89
Gram Altın
218.39

Adana'da aracın dışına çıkıp dans eden sürücüye ceza

Adana'da seyir halindeki aracın dışına çıkarak dans eden İslam S.'nin hliyetine el konuldu.

DHA | 31.10.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

af

Adana'da, trafikte hareket halindeki kamyonetinden dışarı çıkıp dans eden ve diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan İslam S., polis tarafından yakalanarak ehliyetine el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İslam S., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bir sürücünün yavaş ilerleyen 01 plakalı kamyonetinin kapısını açıp dans ettiği görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Adana polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, kimliğini belirlediği aracın sahibi İslam S.'yi gözaltına aldı. Ehliyetine el konulan İslam S., ifadesinin alınmasının ardından, 'Tehlikeli araç kullanmak', 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Aracın dışına çıkıp dans eden sürücüye ceza VİDEO

"PİŞMANIM"

Sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu Birimi'nde pişman olduğunu söyledi. İslam S., "Yaptığımın doğru bir hareket olmadığını sonradan fark ettim. Çok pişmanım. Ben iyi şoförüm. Mahallemde ve trafiğin olmadığı yerlerde bu hareketi yapıyordum. Kimseye tavsiye etmiyorum. Yaptığımdan pişmanım." dedi. İslam S., daha sonra adliyeye götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

185
Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

65
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

203
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

134
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

58
İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

181
Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM