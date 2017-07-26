taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.228
USD
3,5523
EURO
4,1328
ALTIN
142,63
PETR
50,6400

Adana'da aranan 30 kişi yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası kesinleşen 30 firari için 500 polisle operasyon düzenlendi.

26.07.2017 - 17:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emniyet Genel Müdürlüğü aranan şahışlara yakalamak için 81 ilde operasyon düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri 500 polisle merkez ve diğer ilçelerdeki önceden belirlenen 105 adrese şafak baskını yaptı.

Adana'da aranan 30 kişi yakalandı

30 FİRARİ YAKALANDI

Polisler girdikleri evlerde, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, adam yaralama, cinsel saldırı, cinsel istismar suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan  2'si kadın 30 firari yakalandı.

Adana'da aranan 30 kişi yakalandı

TUTUKLANDILAR

Hükümlüler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan bir kadın gözyaşlarını tutamadı.

Adana'da aranan 30 kişi yakalandı

Adana'da aranan 30 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Halep'ten getirilen hayvanların tedavisine başlandı
Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nden hayvanlar alınarak Bursa'ya getirildi.
Oyuncak ayıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptılar
İzmir'in Kuşadası ilçesinde oyuncak ayıyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu.
İhale öncesi firmaya silahlı baskın: 1 ölü
Malatya'da ihaleye girmeye hazırlanan bir firmaya saldırı düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

302
Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

222
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

79
Fatih Terim A Milli Takım'dan gönderildi

Fatih Terim A Milli Takım'dan gönderildi

1118
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

132
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

368
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM