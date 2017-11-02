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Adana'da aranan 5 firari yakalandı

Adana'da açık cezaevinden firar eden 5 kişi, polis operasyonunda yakalandı.

02.11.2017 - 23:36
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Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve açık cezaevinden firar ettikleri anlaşılan 5 kişi, polisin operasyonuyla yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Adana'da aranan 5 firari yakalandı

Uyuşturucu, hırsızlık, mala zarar verme, ruhsatsız silah kullanma ve yaralama suçların haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O., O.A, A.A., Y.A, ve M.Ş., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda yakalandı.

Adana'da aranan 5 firari yakalandı

Denetimli Serbestlik hükümlerini yerine getirmeyip, ayrıca açık cezaevinden de firar ettikleri belirtilen 5 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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