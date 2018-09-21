Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den 4 yemesinin ardından sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Bunlardan biri de Muharrem İnce'nin 2011 yılında Twitter hesabından attığı maç tweetiydi.

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Selim Bayraktar Saddam'ın elinden zor kaçtı

'Sümbül Ağa' ya da 'Edip Hoca' olarak tanınan oyuncu Selim Bayraktar'ın hayat hikayesi film gibi.