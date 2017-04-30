taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5521
EURO
3,8707
ALTIN
144,85
PETR
51,8300

Adana’da aranan kişilere yönelik operasyon

Kent merkezinde 136 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 kişi yakalandı.

30.04.2017 - 08:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 450 polisle kent merkezinde 136 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adana’da aranan kişilere yönelik operasyon

31 KİŞİ YAKALANDI

Terör, Özel Harekat, Uyuşturucuyla Mücadele ve Kaçakçılık iye Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, seyirden yasaklı kişi, uyuşturucu ticareti, güvenin kötüye kullanılması, mühür bozma, borçlunun ödeme şartını ihlali, kumar için yer ve imkan sağlama, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, resmi belgede sahtecilik ve alkollü araç kullanma" suçlarından farklı cezalarla aranan 31 kişi yakalandı.

Adana’da aranan kişilere yönelik operasyon

Şahıslar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

3100 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son 2,5 ayda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlarda, 3 bin 100 kişiyi yakaladı.

Adana’da aranan kişilere yönelik operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan Halk Oylaması'nda, yakalaması bulunan 232 kişiyi oy kullanmaya gittikleri okullarda gözaltına almıştı.

Yakalananlardan 11'inin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), 5'inin de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında aranmasının bulunduğu belirlenmişti.

Adana’da aranan kişilere yönelik operasyon

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

377
Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

42
Aşkım Kapışmak: Evliler 5 yılda bir heyecanı yenilemeli

Aşkım Kapışmak: Evliler 5 yılda bir heyecanı yenilemeli

23
ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hint televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hint televizyonuna konuştu

20
Van'da kuş yuvaları esnafın yüzünü güldürdü

Van'da kuş yuvaları esnafın yüzünü güldürdü

20
PTT elektronik para ihraç edebilecek

PTT elektronik para ihraç edebilecek

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM