Adana'da arazi kavgası sonrası cinayet kameralarda

Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi. Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan’ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak değiştirtti.

KAPIDA TARTIŞMA

Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vadedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı.

"O KİLİDİ KIRARSAN BEN DE SENİN ELİNİ KIRARIM"

Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre "O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım" diyerek bıçak çekmek istedi.

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CİNAYET ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Akçan ise kaçtı. Bu anlar ise Ağar'ın bir akrabası tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.