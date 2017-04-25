Adana'da arı sokunca fenalaşan sürücü şoka girdi

Seyhan ilçesi D-400 karayolundaki asayiş uygulama noktasına gelen motosiklet sürücüsü Emrah Baykan, polis ekiplerine "Boynumdan arı soktu. Arı alerjim var. Ambulans çağırın öleceğim." diyerek yardım istedi.

POLİSLER AMBULANS ÇAĞIRDI

Bunun üzerine polis ekipleri, telsizden durumu haber merkezine bildirerek olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi. Bu arada ekipler, rahatsızlık geçiren Baykan'a ilk müdahaleyi yaptı.

ALERJİK ŞOKA GİRDİĞİ AÇIKLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Baykan'ı Adana Devlet Hastanesine kaldırdı. Arı sokması nedeniyle "alerjik şoka" girdiği belirtilen Baykan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.