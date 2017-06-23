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Adana'da arızalı motosikleti, motosiklet ile taşıdılar

Adana'da lastiği patlayan motosikletin, başka bir motosiklet ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.

23.06.2017 - 09:18
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Seyhan İlçesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda üzeride iki kişinin bulunduğu motosiklet ile başka bir motosikletin taşındığını görenler şaşkına döndü. Yolun sağından ilerleyen ve arkasında iki motosikletin de korumalık yaptığı plakasız motosiklettekiler, görüntülendiklerini fark edince durdu.

Motosikleti motosiklet ile taşıdılar VİDEO

UYARI SONRASI İTEREK ARA SOKAĞA GİRDİ

İsimlerini açıklamayan gençler, motosikletin lastiği patladığı için bu yola başvurduklarını söyledi. Gençler, trafikte seyahat eden diğer sürücülerin uyarısı üzerine motosikleti indirip iterek ara sokağa girdi.

Adana'da arızalı motosikleti, motosiklet ile taşıdılar

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