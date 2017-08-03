Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kıyıboyu Caddesi'nde 1997/3 tertip askerlerin uğurlanması nedeniyle yaşanan yoğunlukta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik uygulama yapan polisler, bir otomobili durdurdu.
KALABALIK GÜÇLÜKLE DAĞITILDI
Asker uğurlayan konvoydaki araçta bulunanlar, polisle tartıştı. Kalabalığın artması ve tepkinin çoğalması üzerine polisler takviye ekip istedi. Çok sayıda polis ekibi kendileriyle tartışıp saldırmaya çalışan kalabalıktakileri güçlükle dağıtırken, durdurulan araç eksik evrakları nedeniyle trafikten men edildi.