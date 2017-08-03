taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
3,5375
EURO
4,1963
ALTIN
144,02
PETR
52,2700

Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

Adana'da asker uğurlama konvoyundaki bir aracı durduran polislere tepki gösteren konvoydakiler, taşkınlık yapıp, ekiplere saldırmaya çalıştı

03.08.2017 - 02:47
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kıyıboyu Caddesi'nde 1997/3 tertip askerlerin uğurlanması nedeniyle yaşanan yoğunlukta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik uygulama yapan polisler, bir otomobili durdurdu.

Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

KALABALIK GÜÇLÜKLE DAĞITILDI

Asker uğurlayan konvoydaki araçta bulunanlar, polisle tartıştı. Kalabalığın artması ve tepkinin çoğalması üzerine polisler takviye ekip istedi. Çok sayıda polis ekibi kendileriyle tartışıp saldırmaya çalışan kalabalıktakileri güçlükle dağıtırken, durdurulan araç eksik evrakları nedeniyle trafikten men edildi.

Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da bina çöktü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde önceki gün tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.
Gebze'de zincirleme kaza: 6 ölü
TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde 1 TIR, 1 minibüs ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Elazığ’da zincirleme kaza
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Mısır tarlasına ekilen kenevir helikopterle tespit edildi
Adana'da Hint keneviri ekimine karşı helikopterle inceleme yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

37
Negredo imzayı attı

Negredo imzayı attı

19
Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

1
Diyarbakır'da bina çöktü

Diyarbakır'da bina çöktü

1
Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

Rüzgar enerjisi üretiminde ihale günü

0
Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM