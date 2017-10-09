Adana'da Atatürk anıtı önünde intihar girişimi

Minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Recep A., tefecilere olan 13 bin liralık borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi.

İNTİHAR İÇİN ANITIN ÖNÜNE ÇIKTI

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde, havaya tabancayla ateş eden Recep A., ardından silahı başına dayayıp, Atatürk anıtının önünde intihar etmek istedi.

KENDİMİ YAKARIM TEHDİDİ

Bidon içerisindeki benzini de üzerine döken, Recep A. kendisini yakacağını söyledi.

MERAKLILAR TOPLANDI

İhbar üzerine gelen çok sayıda polis çelik yelek giyerek, Recep A.'yı ikna etmeye çalıştı. Çevrede toplanan bazı kişiler ise bu sırada cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.

ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER

Polislere direnen Recep A.'yı ikna için eşi Çiğdem A. da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ancak sonuç alınamadı.

Bunun üzerine devreye giren Özel Harekât ekipleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlayıp, Recep A.'yı etkisiz hale getirmek için beklemeye başladı.

1 SAATTE İKNA OLDU

Yakın arkadaşlarının da çabası sonucu Recep A., 1 saat sonra elindeki silah ve benzin bidonunu bırakıp, polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Recep A., ifade için polis merkezine götürüldü.





















