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ATM dolandırıcısı yakalandı

Adana’da bir ATM’ye yerleştirilen aparat ile vatandaşların kart bilgilerini çalan düzenek ele geçirildi.

İHA | 06.11.2018 - 09:36..
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Olay merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarındaki bir ATM teknik arıza sinyali verdi.

TUŞLARI GÖRECEK ŞEKİLDE KAMERA YERLEŞTİRMİŞLER

Bankanın teknik elemanları kontrol ettiklerinde ATM’nin kart bölümüne aparat yerleştirildiği tespit edildi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden ekipler geldi. Ekipler kart bölümündeki aparatı çıkarttı. Polis ATM’de yaptığı incelemede tuşları görecek bir yere de hoparlör şeklinde bir gizli kamera yerleştirildiği vatandaşın kartının şifresinin kayda alındığı tespit edildi.

ATM dolandırıcısı yakalandı

"DOLANDIRICILAR HER TÜRLÜ AYRINTIYI DÜŞÜNMÜŞ"

Polisin çıkardığı aparatın şöyle çalıştığını saptandı: "Dolandırıcılar bu aparatı kart takma bölümüne yerleştiriyorlar. Müşteriler kartlarını yerleştirdiklerinde takılan aparattaki hafıza kartı bilgileri kaydediyor. ATM’ye ayrıca yerleştirdikleri hoparlör şeklindeki kamerayla da müşterinin girdiği şifreleri kaydediyorlar. Dolandırıcılar kart bilgileri ve şifreleri aldıktan sonra başka kartlara kopyalıyorlar. Daha sonra herhangi bir bankamatikten para çekim işlemini yapıyorlar."

ATM dolandırıcısı yakalandı

MERSİN'DE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Bu arada 18 Ekim günü Mersin’de yine kart kopyalayıp şifreyi gizli kamera ile almaya çalışan U.Ö. suçüstü yakalandı.

ATM dolandırıcısı yakalandı

7 FARKLI ATM'YE CİHAZ YERLEŞTİRMİŞ

Zanlının kiraladığı araçla geldiği 7 farklı banka ATM’sine kart kopyalama cihazı yerleştirerek elde ettiği kart bilgileri ile dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, şüpheliyle birlikte 4 adet kart kopyalama aparatı, 4 batarya, 4 adet gizli kamera düzeneği devresi, bilgi depolamada kullanılan 9 adet hafıza kartı, 1 adet 250 GB harddisk ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Zanlının Adana’daki ATM’ye de cihazı yerleştiren şüpheli olduğu belirlendi.

3 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin daha arandığı bildirilirken, zanlıların aynı yöntemle Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde bugüne kadar 52 bin 650 TL’lik dolandırıcılık yaptıkları ileri sürüldü.

ATM dolandırıcısı yakalandı

ATM dolandırıcısı yakalandı

ATM dolandırıcısı yakalandı

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