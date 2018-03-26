Adana'da av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde akşam saat 21:30 sularında motosikletiyle seyir halinde olan 30 yaşındaki Yakup Batan'a ateş açıldı. Batan, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleşen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ÇOK KAN KAYBEDEN BATAN KURTARILAMADI

Saldırganın silahından çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu motosikletinden düşen Batan, ağır yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Kanlar içinde yığılan Batan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Batan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kimliği belirsiz katil zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.