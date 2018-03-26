taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9834
EURO
4,9274
ALTIN
173,01
PETR
70,3600

Adana'da av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Yakup Batan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA | 26.03.2018 - 02:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Seyhan ilçesinde akşam saat 21:30 sularında motosikletiyle seyir halinde olan 30 yaşındaki Yakup Batan'a ateş açıldı. Batan, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleşen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

ÇOK KAN KAYBEDEN BATAN KURTARILAMADI

Saldırganın silahından çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu motosikletinden düşen Batan, ağır yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Kanlar içinde yığılan Batan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Batan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kimliği belirsiz katil zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hidrolik parçanın altında kalan küçük Ali hayatını kaybetti
Antalya'da yem karma makinesinin bir parçasının hidroliği boşaldı ve 13 yaşındaki Ali Kısa'nın üzerine düştü. Kazada küçük Ali hayatını kaybetti.
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem
Tokat'ta kaldıkları yurtta yedikleri yemekten 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası, öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı.
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı 5 kişi öldü
Kayseri'de cenaze taşıyan bir ambulans ile otomobil kaza yaptı. Meydana gelen çarpışmada 5 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı
Manisa'de yolcu otobüsü ile beton mikseri çarpıştı. Meydana gelen sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

22
Uber şoförü serbest bırakıldı

Uber şoförü serbest bırakıldı

49
Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

1
Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

Manisa'da beton mikseri ile otobüs çarpıştı: 20 yaralı

0
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlenmesi sonrası eylem

4
Aydın'da sulama kanalına düşen araçta 2 kişi öldü

Aydın'da sulama kanalına düşen araçta 2 kişi öldü

0
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM