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Adana'da babasını öldüren katil: Pişmanım

42 yaşındaki babasını öldüren 17 yaşındaki B.P.'nin annesi tarafından azmettirildiği ortaya çıktı.

06.06.2017 - 13:45
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Adana'da B.P. tartıştığı babası Levent Polat'ı av tüfeğiyle öldürdü. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, babasını uyuşturucu satmasına karşı kızdığını için aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi.

ÇAPRAZ SORGUYA ALDILAR

Olay sırasında evde bulunan Canfes P. ile oğlu B.P.'nin çelişkili bilgi vermesi üzerine çapraz sorguya alındı.

Katil zanlısı bu kez, babasının annesine şiddet uyguladığı için tahrik olup öldürdüğünü itiraf etti.

"NE DURUYORSUN SIKSANA"

Zanlı, "Olay günü babam annemle kavga ediyordu. Pompalı tüfeği elime aldım, bu sırada annem bana 'Ne duruyorsun sıksana' dedi. Ben de ateş edip kaçtım. Babam öldüğünü öğrenince dünyam yıkıldı. pişmanım" dedi.

ANNE DE TUTUKLANDI

Anne Canfes ise, suçlamaları kabul etmedi. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Canfes P., 'Cinayeti azmettirmek' B.P. ise, cinayet suçundan tutuklandı.

Adana'da babasını öldüren katil: Pişmanım

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