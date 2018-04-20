Adana'da bahis oynatılan otomobilden para fışkırdı

1 Milletvekillerinin erken seçim menüsü Erken seçim teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'ndan milletvekillerine lahmacun ve ayran ikram edildi.

2 Arsene Wenger sezon sonu Arsenal'den ayrılıyor Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak.

3 İstanbul belediyelerinde nikah kıydırmanın bedeli Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı. Düğün masrafları arasında merak edilen bir ücret de nikah fiyatları oluyor. İşte İstanbul belediyelerinin nikah fiyatları...

4 Boks makinesine kafa atan genç Adana'da boks makinesi konulan bir sokakta ilginç bir görüntü kaydedildi.

5 Japonya'da Iwo yanardağı 250 yıl sonra faaliyete geçti Uzak Doğu Asya ülkesinin güneybatı kesiminde 1978 yılından bu yana aktif olmayan bir volkan, 250 yıl sonra faaliyete geçti.

6 Iğdır'da iş yerinde patlama: 6 yaralı Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.